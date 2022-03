Ángel Expósito: "Este apoyo a Marruecos no le va a gustar nada a Argelia"

Audio

Pues la tarde pasaba por la huelga de transportistas autónomos, la falta de abastecimiento en los mercados y la guerra de Ucrania cuando de repente nos hemos encontrado con una noticia que lo ha cambiado todo. A través de un comunicado del Gabinete Real de Marruecos nos hemos enterado que Pedro Sánchez le ha escrito una carta al Rey Mohamed VI en la que respalda el plan marroquí de una autonomía para el Sáhara.

¿Qué significa eso? Pues que España cambia la posición que había mantenido SIEMPRE sobre el Sáhara, un territorio que te recuerdo que fue colonia española hasta 1975. Hasta ahora, hasta Sánchez, todos los gobiernos españoles han apoyado las resoluciones de Naciones Unidas que pedían un referéndum de autodeterminación para resolver el conflicto. Te recuerdo que hay un enfrentamiento abierto entre el Frente Polisario - apoyado por Argelia - y Marruecos.

Desde hoy España apoya a Marruecos y su plan que pasa por integrar el Sáhara Occidental como una autonomía con competencias limitadas y que dispondría de sus propios órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Rabat cedería de esta forma a la región autónoma ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura pero se reservaría ámbitos clave como defensa, relaciones exteriores o religión

Consecuencias directas de este cambio de postura. Pues varias y algunas de ellas nos pueden afectar más directamente de lo que cree. Te explico:

1. Ojo a lo que pueda suceder en materia energética. Este apoyo a Marruecos no le va a gustar nada a Argelia. Marruecos y Argelia mantienen una relación muy tensa. Los argelinos defienden a los saharauis y que son uno de nuestros principales proveedores de gas. Concretamente los meses de enero y febrero Argelia fue el segundo país al que más gas compramos.

2. Marruecos ha utilizado permanente la migración para lanzar advertencias a España. Mohamed VI se enfadaba con España, se abría la valla y se mandaban a subsaharianos o a menores Melilla, Ceuta, canarias o las costas andaluzas. Era la forma de presionar. Si te llevas mal conmigo, te arriesgas a que lance contra la frontera a miles de inmigrantes

¿Recuerdas lo que ocurrió en Ceuta el pasado mes de mayo? Para presionar a España.. las autoridades marroquíes engañaron a miles de niños y adolescentes diciéndoles que en Ceuta iban a jugar un partido Cristiano y Messi; les subieron en autobuses y les acercaron a la frontera y les animaron a llegara nadando a España.. Eso lo vi yo allí, en Ceuta, en la playa del Tarajal. Había desde críos de 7-8 añitos hasta adolescentes de 16. Se calcula que entraron 8.000 chavales. Muchos de ellos llegaron solos y estuvieron durante días deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Sin duda fue la mayor crisis migratoria de los últimos años

Y tercera consecuencia. Este cambio de opinión sobre el Sáhara abre una nueva grieta en el Gobierno.. Si la relación entre PSOE y Podemos no pasaba su mejor momento, esto abrirá nuevas heridas.

El caso es que minutos después de este comunicado del Gabinete Real de Marruecos se ha anunciado una visita a Marruecos del ministro de exteriores para antes del 2 de abril - fecha en la que comienza el Ramadán – para preparar el próximo viaje de Pedro Sánchez a Rabat

Aquí hay que hacer un paréntesis. Tradicionalmente la primera visita del presidente de Gobierno español era a Marruecos. Bueno, pues en el caso de Sánchez no. En estos casi cuatro años solo ha ido una vez a Marruecos, en noviembre de 2018 y la relación no ha sido especialmente fluida con Mohamed VI.

Pero con el anuncio de este viaje oficial no han terminado las noticias. Y es que desde Moncloa se ha hecho público un comunicado en el que se asegura que hoy se ha iniciado una nueva etapa de la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos y la ausencia de acciones unilaterales.. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, acaba de comparecer hace unos minutos ante la prensa

Para resumir. Hace unos meses teníamos en un hospital de Logroño al líder del Polisario con una identidad distinta - con el consiguiente enfado de Marruecos que acabó abriendo la valla para que entraran miles de niños a Ceuta - y hemos acabado bajándonos los pantalones ante Rabat.

¡AH Y MI POSDATA. De vuelta a la guerra en Ucrania. Un gran y admirado amigo de uniforme. De esos a los que no le cabe la bandera en el pecho me hace un análisis muy interesante sobre la campaña militar de Putin en su invasión. ¿Por qué se empeña todo el mundo en que los rusos quieren tomar ciudades? No les interesa en absoluto hacerlo.

Primero tendrían que alimentar a esa población y abrir pasillos humanitarios reales, no los que dicen abrir que solo utilizan para logística propia.

Segundo, dejarían de tener un elemento de terror para presionar al gobierno ucraniano para rendirse, a costa de bombardeos arbitrarios a su población.

Tercero, en el combate urbano pierden los rusos su superioridad material porque los ucranianos luchan por su tierra, familias, por su Patria y su libertad.

Cuarto, el soldado ruso no encuentra sentido a está guerra y el combate cuerpo a cuerpo les está desgüazando.

Y quinto, a modo de conclusión. Los ucranianos han sido militarmente formados en la doctrina rusa, así que conocen con antelación lo que va a hacer su ahora enemigo y hasta hace poco, maestro soviético.

Por eso defienden la capital con uñas y dientes. Porque es clave. Impenetrable, salvo que Putin ordene plancharla cosa que dudo.