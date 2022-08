Ángel Expósito: "En España estamos en una campaña electoral perpetua"

Audio

Ya estamos de vuelta casi todos. Operación retorno escalonada entre este finde y el próximo con la frontera del 1 de septiembre a mitad de semana. Ánimo empieza el lío y la cuesta de un otoño que se presenta muy complicado lleno de incertidumbres, miedos, crisis energética, una guerra que va para largo y una campaña electoral perpetua.

Si, amigos, en España estamos en una campaña electoral perpetua y entramos en un curso político con unas elecciones autonómicas y municipales que van a resultar fundamentales para primavera.

Así que, como ya estamos todas me parece buen momento para reordenar el panorama político, desde mi perspectiva, partido a partido. Mejor dicho partido político a partido político. Por orden de aparición:

1. La PSOE. Con el indulto a Griñán a la puerta de la Moncloa y con Sánchez (al que sólo le falta dormir en el Falcon y echarse la siesta en el helicóptero) dispuesto a darse una vuelta por España para vender su insigne figura. Lo mejor es que han vendido la gira como que recorrerá España en 30 actos para mostrar su empatía con la gente.

Mezclar la palabra empatía con la persona de Sánchez es, cuando menos, un imposible. Me imagino a los mil asesores buscando unos cuantos afiliados para esos 30 destinos. Unos afiliados que harán de figurantes previamente seleccionados para que no se escape un solo silbido, pito, abucheo o grito hacia Su Sanchidad.

Ya en serio Sánchez va a tener muy difícil remontar las encuestas con Griñán el indultado, con los golpistas en su casa y con los etarras saliendo en pandilla de la cárcel. Eso y con la Economía hecha trizas por culpa de Putin y por culpa suya.

¡Cómo estará el PSOE! (y mira que era difícil de superar lo de Adriana Lastra que la número dos del PSOE es Maria Jesús Montero y el jefe en el Parlamento es Patxi López.

2. El PP. Con un Núñez Feijóo evidentemente en alza tras el fenómeno Ayuso y el empujón inesperado hasta para ellos mismos de JuanMa Moreno Bonilla en Andalucía. Al PP le basta con no cometer errores porque los ataques personales e insultos del Gobierno entero hacia Feijóo le están convirtiendo en más líder todavía.

3.Vox. Los de Abascal buscan reconstruir y recomponer filas tras el chasco y la huida de Andalucía de Macarena Olona por motivos, según argumentaron motivos de salud. Dios me libre de meterme en cuestiones personales tras los precedentes con otras mujeres políticas, pero me surge una pregunta.

Si Macarena Olona hubiera ganado las elecciones andaluzas o hubiera alcanzado la vicepresidencia de la Junta ¿Habría abandonado la política y su censo en Salobreña? Me da a mi que NO.

4. Podemos. Mejor dicho, lo que queda de Podemos, más Izquierda Unida, más no sé qué que tenía previsto sumar Yolanda Díaz, más Errejón, más la Colau, unos ecologistas y los anticapis del Kichi. Lo mejor de cada casa. Pa' no echar gota y, ya de paso, para no dar un palo al agua.

Tipo test: Yolanda Díaz quiere suceder a Sánchez y comerse al PSOE tras el desastre. Las súbditas de Pablo Iglesias le siguen implorando que vuelva, eso sí, sí deja de hacer el ridículo con Cristina Kirchner y con Jaume Roures. Garzón está aprendiendo a rezar para seguir siendo ministro de lo que sea. ¡Menudo chollo! y los demás pues eso a ver qué les cae en la mamandurria.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luego está Esquerra Republicana y el resto de indepes catalanes que bastante tienen con aguantarse unos a otros, en el bien entendido, de que apoyarán a Sánchez hasta el último minuto por mucho que Rufián siga haciéndose el chulo y sobreactuando.

Y el PNV. Que con tal de seguir sacando provecho económico para el Gobierno Vasco, es capaz de traicionar a Pedro Sánchez como ya hizo con Rajoy. En el último instante y tras aprobarle los Presupuestos. Como Feijóo les guiñe el ojo y les compense para allá que se van.

¡AH! y Ciudadanos que en fin ni refundación y redefinición ni gaitas. De cabeza a lo inexorable. Y lo saben. Y lo siento. Porque en su día yo pensé que servirían para que en España socialistas y populares no tuvieran que depender de extremos y, no te digo, de independentistas regionales.

Pero no pudo ser. Por unos u otras (y mira que tienen gente valiosa) lo de Ciudadanos se estudiará en las Facultades de Políticas. Y mi posdata Batasuna. Que son solo cinco diputados, pero que resultan fundamentales para terminar la Legislatura.

Principal apoyo del Gobierno (lo de progresista y reformista de la mano de los herederos de ETA es un insulto) y también principal losa. Resumen de todo lo anterior. Aquello que dijo Otegui hace ya casi un año. No me canso de recordarlo:

Pues ya está.