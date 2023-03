Ángel Expósito: "Entre mañana y pasado vamos a asistir a la ruptura del Gobierno en vivo y en directo"

Audio

Empezamos semana con tres o cuatro temas estrella y un recordatorio. Enseguida me detengo en nuestra memoria reciente, pero antes, te planteo una cuestión:



¿Te acuerdas donde estabas, cómo te iba, qué estabas haciendo tal como estos días hace exactamente tres años? Enseguida comentamos.



Empezamos la semana del 8 M. Un Día de la Mujer donde nos vamos a hartar de demagogias, ocurrencias, estupideces y, cómo no, mentiras.



Vamos a asistir entre mañana y pasado a dos escenarios:



A la ruptura del Gobierno en vivo y en directo (salvo que finjan, más, descaradamente) y al espectáculo de las manifestaciones. Una puesta en escena absolutamente falsa. Un teatro del absurdo sobre el que se me ocurren algunas claves:



1.- Nos acercamos a los 800 delincuentes sexuales premiados con rebajas de condenas por esta inmensa chapuza.



2.- Rondamos los 80 violadores o delincuentes sexuales ya en la calle. En tu portal o en tu barrio. En tu parque o en el mismo bar donde te tomas el café.



3.- Ningún Gobierno normal podría soportar tamaña pifia.



4.- No soporto, personalmente, que me den lecciones quienes ocupan puestos por cuotas o, peor aún, por ser pareja del macho de turno.



Y 5.- ¿Acaso una mujer es menos mujer que otra en función de a qué partido vota? ¿Quién es Irene Montero o su pareja, quién es Ione Belarra para expedir certificados de feminidad?







Siguiente asunto que nos seguirá ocupando esta semana. Y la otra, y la de más allá: El caso Mediador. El Tito Berni. Su sobrino. El general Espinosa, y vete tu a saber.



Cada detalle que vamos conociendo en torno a la trama es más chusco. Más cutre y más asqueroso. Por un lado sabemos, hoja a hoja del sumario, cómo se movía el dinero entre granjas y despachos. Y Por el otro, estamos esperando más fotos. Para vomitar, pero esperamos más fotos.



Lo que de verdad repugna son las imágenes de esta banda de puticlub en puticlub. Lo del dinero hasta se da por descontado.



La suma de todo es una inmensa mentira. El abrazo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias cuando presentaron el acuerdo, ¿lo recuerdas? Fue mentira. La composición del Consejo de ministros con Yolanda Díaz o Garzón es imposible, la guerra de Ucrania y el apoyo a Putin es más grave que todo lo demás y, sin embargo, ahí siguen. Mintiendo, disimulando, sacándose los ojos y, eso sí, pisando moqueta y cobrando por ocupar unos despachos que jamás soñaron ocupar.





Por cierto, sobre todo lo anterior, encuestas a dos meses de las elecciones autonómicas y municipales. Y con elecciones generales antes de fin de año.



En todas las encuestas gana Feijoo. Diferencias: que esto va de bloques. Así, para el Mundo y El Español, Feijóo y Vox sumarían sin problemas. Para El País y para El Periódico, a pesar de que Feijóo saca veintitantos escaños a Sánchez la suma no le daría para gobernar.



A respecto, 2 conclusiones:



1.- Hay partido. Porque esto va de bloques, no solo de nombres propios. El peor error de Núñez Feijóo sería creer que con los datos de estas encuestas le vale.



Y 2.- Todo lo que está pasando y lo que ocurra de aquí a finales de año hay que entenderlo con esta clave: Sánchez está fabricando la siguiente coalición. Este Gobierno está roto, amortizado y en descomposición. Pero Sánchez piensa en el día después de las elecciones generales.



¡Ah! Y mi posdata: Esta mañana me ha saltado en el móvil un recordatorio de Google. Un recuerdo de esos de fotos "tal día como hoy", hace tres años. Y aparecemos Pilar, mi mujer, y yo en el concierto de Café Quijano en el casino de Torrelodones.



Nuestro comentario esta mañana ha sido: "Nos debimos librar por los pelos". Y es que hace tres años, por estas fechas, el coronavirus estaba campando a sus anchas. Y no lo sabíamos. Empezaban a morir miles y miles de personas por culpa del covid, se avecinaba una pandemia inimaginable. Y nos cambió la vida.



¿Y sabes qué? Es como si se nos hubiera olvidado. ¿Somos conscientes de lo que nos pasó?



Los muertos, muertos están. Seguimos sin saber cuánta gente murió. Se nos han olvidado también los aplausos a los sanitarios y ya, de hecho, ni nos lavamos las manos con gel hidroalcohólico.



Piénsalo, ¿dónde estabas tu hace tres años? ¿No crees que se nos ha olvidado lo que supuso la pandemia del coronavirus?