Ángel Expósito encenderá La Linterna el lunes desde la triple frontera entre Ucrania, Moldavia y Rumanía

Audio

En una semana hay que ir a votar. Elecciones municipales en toda España y autonómicas excepto en Galicia, País Vasco, Castilla y León, Cataluña y Andalucía. O sea, que en la mitad de España no se vota en las Autonómicas. Así que la lectura en clave nacional habrá que tener cuidado. Dicho esto, a una semana vista, el partido se juega en Castilla la Mancha, Extremadura, Valencia y Navarra.



Así, en el ecuador de la campaña electoral repasamos lo mejor (o sea, lo peor de la semana). Sánchez empezó con la ocurrencia del cine.



El tema de la semana sigue siendo Bildu y los etarras de sus listas. Los barones saben que los asesinos de ETA candidatos de Bildu, socios del Gobierno, les han destruido sus campañas.



Guillermo Fernández Vara, aquí con Herrera.



La duda: cuando Bildu anuncia la renuncia de los asesinos, ¿quién llama a quién? ?Sánchez a Otegui u Otegui a Sánchez? Acoso y derribo en boca de un tipo como Otegui, sencillamente, es para vomitar.



Desde enfrente: polémica referuda al PP por un debate interno en torno a este tema. Sinceramente, no veo un gran efecto de este debate en el voto del PP, peeero alguien debería tener en cuenta que cuando el enemigo se equivoca, lo mejor, es no distraerle.



Y lo que faltaba para el surrealismo de esta campaña. García Page, esta semana, en un mitin, sobre sus hijos. No merece ni comentario. Se comenta solo.



Y la guinda: la compra de votos por correo a miles en Melilla. 10.000 en un censo de 55.000 electores. Es decir, cerca del 20 por ciento del censo quiere votar por correo. Imposible.



Además, se investiga el asalto de dos encapuchados a un cartero al que le robaron los documentos electorales que llevaba en su moto.



El tema recuerda al extraño líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, ex socialista, ex socio del Gil, pro marroquí (a la melillense) y, como digo, con experiencia: En 2015, en la campaña de las autonómicas de Melilla se supo la petición de 231 años de cárcel para 30 dirigentes del PSOE y Coalición por Melilla. Entre ellos el tal Mustafa Aberchán por una supuesta compra de votos.



¡Ah! Y mi posdata: Nos vamos de viaje. El lunes a estas horas estaremos en directo a orillas del Mar Negro, vamos a acompañar a nuestros soldados en Rumanía. Vamos a recordar que millones de ucranianas y sus hijos siguen fuera de su país.



No nos da la gana, no debemos olvidar la guerra en la puerta Este de nuestra casa, de nuestra Europa.



Mañana, los boinas verdes de La Linterna nos calzamos las botas y nos vamos a un punto de esos clave en el mundo, la triple frontera entre Ucrania, Moldavia y Rumanía.



Ya te iremos contando.