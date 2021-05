Ángel Expósito: "Desde el Gobierno y Ferraz han hecho todo lo posible para que no ganara Gabilondo"

Audio

El día después del 4 de mayo, elecciones en la Comunidad de Madrid, resulta que la pandemia continúa y la hecatombe económica también. Hay un montón de claves para analizar esta jornada y lo que venga. Para encontrar culpables y víctimas y superhéroes. Me surgen un montón de claves, pero me quedo con diez:

Uno. Comparativa con el último CIS de Tezanos, que dio 55 escaños al PP y ha sacado 65. Pero es que además le dio 34 escaños al PSOE y ha sacado 24. El autor de los votantes del PP son unos tabernarios, solo se equivocó en 20 escaños de diferencia en sus cálculos. Y ahí sigue el tío.

Dos. La noticia de la noche electoral. Pablo Iglesias que se da el piro como un vampiro. Ya se sabe lo de quien abandona el barco y tal y tal. Mi colega Nicolás me pasa este audio impagable. Pablo Iglesias en La Sexta con García Ferreras hace una semana. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán.

Tres. La campaña socialista ha sido un absoluto desastre. Desde el Gobierno y desde Ferraz han hecho todo lo posible para que no ganara su candidato, Ángel Gabilondo. Desde los impuestos de María Jesús Montero hasta el IRPF por patrimonio, pasando por la foto ampliada de la navaja, el querido Pablo y el tirón electoral de Jorge Javier Vázquez y Marlaska. ¡Ah! Y no nos olvidemos de José Luis Ábalos y sus chanzas sobre los ex de Ayuso y el segundo apellido.

Cuatro. Ciudadanos o cada uno se suicida como quiere. Conviene recordar que, eso si, ha conseguido arrebatar la alcaldía de Murcia a un señor del PP y poner a uno del PSOE.

Cinco. Iñigo Errejón no se ha visto en otra. Sinceramente, no sé hacer análisis sobre Mónica García porque no la conozco de nada. Lo único que sabía de ella era aquella foto del dedito apuntando como una pistola. Con lo que alucino es que haya tanta gente que vote a un partido que lidera este ser.

Seis. Vox que sigue aprovechándose, lógicamente, del inmenso cabreo nacional con el procés y con los socios. Resulta que Iván Redondo y su principal cliente, Pedro Sánchez, alimentaron lo que creyeron un monstruo y se les ha ido la mano. Ahora, como decía esta mañana Luis del Val, solo falta que Abascal no parezca que se va a pegar con todo el mundo.

Siete. En Madrid, al menos, no hay ni millones de fascistas, ni racistas, ni trumpistas, ni neonazis, ni machistas. Al parecer lo que hay es mucha gente que quiere currar. Nada más y nada menos que poder trabajar.

Ocho. Mira qué curioso: en Cataluña siguen mareando la perdiz independentista, sin Gobierno y con sus cosas, y en Madrid podría haber Gobierno mañana mismo. Y luego hay quien se extraña de los resultados económicos.

Nueve. Madrid no es España entera, evidentemente, pero hay una lectura que sí que cabe extrapolar: los socios de Sánchez son un desastre. Y la mitad del propio Consejo de Ministros también. Esa es la clave nacional que se ha votado en Madrid. Pablo Iglesias cae muy mal y los dos juntos, se lo he escuchado a Julio César Herrero, ni te cuento.

Y diez. El gran acierto de Isabel Díaz Ayuso (y me lo dijo ella misma) es que se ha rodeado de gente mucho mejor que ella en tantas cosas. Ah y mi posdata: ahora aparecerán le aparecerán pelotas por todas partes a Isabel Díaz Ayuso, pero fíjate, lo que me viene a la cabeza en momentos como éste es el final de la peli "El candidato", cuando Robert Redford acaba de ganar las elecciones y en plena euforia le pregunta a su jefe de campaña. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? Y es que no lo olvidemos que la pandemia continúa y la hecatombe económica también.