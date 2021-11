Ángel Expósito: "Yo creo que va siendo hora de plantear la vacunación obligatoria"

Audio

Lo último...

Uno. Omicron, quizás signifique histeria en griego o en alguna de las lenguas muertas. Yo entiendo las alertas, las alarmas y la atención máxima, pero de ahí a la histeria institucionalizada, digo yo que hay un trecho. Curiosamente, por cierto, los más histéricos de todos en los últimos días están siendo los antivacunas. No solo van contra la razón y la lógica de las cosas, sino que además, intentan apropiarse de la razón científica desde su sin razón.

Dos. La hostelería. Otra vez la hostelería y/o el ocio se perfilan como los culpables de todo. Otra ves las medidas restrictivas se aplicarán (y si no, al tiempo) contra los bares y restaurantes. Con la pérdida de empleo correspondiente. O sea, los antivacunas pueden seguir ejerciendo su libertad porque a la hora de restringir derechos nos los restringen a todos. Y en concreto a los que curran de sol a sol. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de un autónomo con un bar o un empresario con un restaurante? ¿Qué previsiones puede hacer? ¿Se atreverá a contratar? Cuando le lleguen las nuevas medidas. ¿Quién se hará cargo de esas horas y de ese personal que sobra?

Tres. Sobre los clientes y los empleados. Otro absurdo integral. Resulta que en media España (esa es otra, aquí seguimos pensando que el bicho entiende de Estatutos de autonomía) Digo que en media España se pide el pasaporte o el certificado covid a los clientes. Pero a la vez resulta que a los empleados no se les puede pedir. Es decir, un antivacunas (y con razón) no puede entrar en un local con otras personas. Por si acaso. Pero el trabajador que atiende el local y se relaciona con compañeros y clientes, ese sí puede ser antivacunas. ¿Cómo se explica eso? En este sentido, insisto, se avecinan restricciones a la hostelería mientras Barajas, por ejemplo, es un cachondeo y el metro es un hormiguero. ¿Alguien me puede certificar que los brotes nuevos de covid surgen en un bar con las medidas adecuadas en funcionamiento?

Cuatro. Yo creo que va siendo hora de plantear vacunación obligatoria. Es más, ya es tarde. Estos días atrás han vuelto las colas y los atascos a los centros de vacunación y resulta que muchísima gente acude a por la primera dosis. ¡A estas alturas! ¡La primera dosis! Porque quieren cenar en Navidad o irse de vacaciones. ¿Estamos locos? Supongo que no hay mal que por bien no venga, pero si no es por la cena o las vacaciones, ¿toda esa gente seguiría sin vacunarse?. Yo no sé cómo se hace legalmente. Pero empieza a ser obligatorio el sentido común.

Y cinco. Nos ponemos histéricos con la nueva variante sudafricana y resulta que pasamos de África olímpicamente. Ahora resulta que nos hemos enterado de que la pandemia mundial. En España estamos en el 90 por ciento de vacunación. En Europa, en conjunto, algo más del 70. Y África el 7 por ciento de media de la población vacunada. ¿Qué esperábamos? ¿Que no surgieran nuevas variantes del virus allí?

Ah, y mis posdata. Este finde vi un titular en un telediario que me llamó mucho la atención: máxima alerta en Alemania. Alemania supera los 100.000 muertos.

Me quedé pasmado. Alemania tiene 84 millones de habitantes y ha llegado oficialmente a los 100.000 muertos. Y resulta que nosotros, con la mitad de habitantes hemos superado esa cifra, con creces, hace meses. ¡Con la mitad de población! Podemos ponernos histéricos, podemos seguir sin legislación y podemos volver a las restricciones. Y todo mientras seguiremos sin saber la verdad sobre nuestros muertos.