Ángel Expósito: “Con la que está cayendo, Irene Montero, Garzón o Belarra van a cobrar un 4% más”

Termina la semana de Presupuestos. Recuerdo, hace años, cuando la presentación de los Presupuestos Generales del estado era un verdadero acontecimiento periodístico, político y económico. Aquello de la furgoneta con las cuentas, de ahí al Pen drive digamos que, favor o en contra, nos lo tomábamos en serio.



La semana de Presupuestos empezó con la fotito de Sánchez y Yolanda Díaz en Moncloa, tempranito, haciendo un paripé absurdo fingiendo que el acuerdo había sido in extremis. Sin decir ni mu, tan solo los dos en el sofá pensando en ganar un añito de tiempo hasta las elecciones generales.



Luego vino la letra pequeña. Cada capítulo, cada partida, cada previsión que no se cree nadie. La monserga de la clase media trabajadora, las pensiones, y que si yo no sabía lo del gasto de Defensa. Que sí te lo dije pero te lo han ocultado los tuyos. El mejor, Errejón.



No se puede ser más... O sí, sí se puede.



Y queda la subida de sueldo de los ministros y ministras del Gobierno que, con sus santos poderes se han subido un 4 por ciento el sueldo. Con la que está cayendo Garzón, Irene Montero, Ione Belarra, un señor que dicen que es ministro de Universidades, las ministras que no conoce nadie, todos y todas van a cobrar un 4 por ciento más. ¿A que mola? Con la que está cayendo...



Y una última pincelada sobre los presupuestos. Titular de hoy mismo: La comunidad autónoma en la que el Estado va a invertir más es Cataluña. ¡Oh sorpresa! Según el reparto, Cataluña recibirá 2.500 millones, lo que supone un 8% más que Andalucía, y casi el doble que Madrid que recibe 1.300 millones.



Cataluña se lleva casi el 20 por ciento del total del reparto entre regiones.



¡Ah! y mi posdata:



El Congreso ha aprobado una proposición no de ley en la que condena los referendums organizados por Rusia en Ucrania, así como las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por las tropas rusas. Titular: Podemos y Bildu se han abstenido.



Dicho de otro modo, buena parte del Gobierno de España NO condena la anexión de parte de Ucrania por Putin. Ni Podemos, ni los socios de Bildu. El texto impulsado por el PP y enmendado por el PSOE salió adelante con el apoyo de populares, socialistas, Vox y PNV.



Ahí los tienes: parte del Gobierno de España y los socios de Bildu se abstienen y NO condenan la invasión de Putin en Ucrania ni las salvajadas de su Ejército.