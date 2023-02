Ángel Expósito analiza los tres resultados que vaticinan los sondeos para las elecciones: “Hay partido”

Audio

Es imposible no enfocar esta Linterna hacia Siria y Turquía. Hacia el terrorífico terremoto que ha asolado esa frontera por su lado Oeste. Miles de muertos (incontables) más los que aparecerán.

Resulta escalofriante que solo estemos viendo imágenes del lado turco. Y es que ahí hay periodistas, televisiones, hay Internet y antenas, ¿te imaginas lo que tiene que haber al otro lado de esas montañas en el lado sirio, allí donde no hay cámaras ni servicios de rescate occidentales?



¿Sabremos en algún momento el número real de muertos sumando un lado y el otro?



Qué miedo. Qué miseria. Qué futuro imposible.

Elecciones. Todo gira en España en torno, por, para, según, sobre y tras las elecciones. Y ¡Ojo! que yo creo que hay partido ¿Eh?



Las encuestas (en general) apuntan en dos direcciones, con el CIS de Tezanos al margen.



Por un lado, la mayoría de sondeos que dan una victoria clara un Alberto Núñez Feijóo que con Vox alcanzaría alguno más de los 180 diputados. Recordemos que el límite son 175.



Por otra parte, el grupo PRISA, Roures o medios próximos que, aunque colocan a Feijóo por delante, otorgan una mayoría al PSOE y sus socios. Dicho de otro modo, ganaría Feijóo, pero no gobernaría.

Y luego viene Tezanos. Que debe estar loca y perdidamente enamorado de Su Sanchidad porque si no, no sé entiende nada.

El resumen del resumen: hay partido. Porque esto va de bloques (y no solo de candidatos). Que Feijóo es el más votado no lo duda nadie (salvo Tezanos) pero aquí gana quien gobierna. La clave es la suma. Y no cabe ninguna duda de que Podemos, Batasuna, Esquerra o el PNV apoyarán a Sánchez si son necesarios para seguir teniéndole cogido por los escaños.

En este sentido, sobre el carajal del Solo sí es sí, conviene recordar que para este Gobierno el quid son las encuestas. Y punto. Y si no, piénsalo: Sánchez, Bolaños, la ministra de Justicia (que se llama Pilar Llop), ¿estarían rectificando la ley del "Solo sí es sí" sí no hubiera elecciones cerca?

Por supuesto que NO.

Capítulo aparte merece el duelo entre Podemos y el PSOE. Y dentro del PSOE, entre los barones y Sánchez. Y dentro de Podemosm las puñaladas entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias.

Lo dicho, todo por las encuestas. Los violadores, los corruptos, los golpistas o los etarras son... Pelillos a la mar. La clave son los votos que hoy atribuyen las encuestas.



¡Ah! Y mi posdata: Patxi López puede fingir y ponerse todo lo estupendo que quiera pero no cuela. Es puro postureo. Pura táctica. Lo mismo aceptó los votos del PP para ser lehendakari que ahora se hace el digno no negociando con el PP.



Eso sí, entre medias, aquello de "Pedro, ¿tu sabes qué es una nación? o los varios principios de Arquímedes. Fue durante una entrevista en la cadena SER. Eecuerda porque es inolvidable.



¿Principio de Arquímedes? Depende de cuál de ellos.



Ya lo dijo Pedro Sánchez, pues ya está.