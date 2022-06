Ángel Expósito analiza los próximos comicios andaluces y la subida de los precios

Audio

Entramos en los últimos días de campaña electoral en Andalucía. Todas las encuestas coinciden, TODAS, en que Juanma Moreno Bonilla se quedaría en las puertas de la mayoría absoluta. Digamos que una victoria a lo Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

Dicho esto, vete tú a saber. Dame un minuto y profundizamos.

Antes, seguro que a ti te pasó lo mismo. Ayer fui a la compra y eché gasolina. No voy a descubrir nada que los oyentes no sepáis. El problema es que todos los expertos coinciden en que no hemos tocado techo.

A saber y paseando por todos los pasillos lineales de mi hipermercado habitual: El arroz ha subido un 10 por ciento; el aceite de oliva se ha encarecido en el último año un 36%.

Las pastas un 28, la harina y los cereales un 25 los huevos otro 25 por ciento, la leche un 17, el pollo un 13, el pan un 12, la carne otro 12% y el pescado un 11.

La luz sigue siendo más de 30 por ciento más cara a hace un año por muchas motos que nos han vendido. El precio del gas, por su parte, ha crecido un 20%.

Y me fui a llenar el depósito de combustible del coche y nos ha subido el 86 por ciento. Casi el doble que hace un año.

Y ¡ojo! Que cada vez hay más voces que advierten que durante este próximo verano podríamos llegar a los 3 euros el litro se gasolina.

Claro, con este panorama desolador, la pregunta del millón que le comentaba esta mañana a Herrera: Ante esta situación y ante la que se avecina... ¿Tenemos a los mejores al frente para combatir esta crisis de inflación?

Y con este escenario y con esas perspectivas volvemos al politiqueo patrio ya sabes con Yolanda Díaz obsesionada con Franco y con Pedro Sánchez empeñado en pifiarla en todo lo que sea política exterior. Y les queda año y medio para las elecciones generales.

Lo dicho. El próximo domingo, elecciones andaluzas en clave más nacional que nunca. A saber: El efecto Feijóo, Sánchez que resta, Ciudadanos que casi desaparece, Vox (la incógnita) a ver hasta donde es definitivo y un espectáculo inenarrable entre Podemos, Errejón y Yolanda Díaz, los del Kichi. Todos ellos socios necesarios del PSOE si es que dan da la suma.

En una semana, a estas alturas, estaremos extrapolando datos a nivel nacional, elucubrando con las elecciones generales y seguiremos viendo subir la inflación y los precios como si nos hubiéramos acostumbrado a todo. Incluso acostumbrados a la guerra.

Y esa es otra. Me resisto a acostumbrarme a la guerra de Ucrania (a la salvajada de Putin ante nuestras narices y contra los ucranianos) como si tal cosa. ¿No tienes la impresión de que la guerra salvaje en la puerta Este de nuestra Europa ya no nos importa? ¿Cómo hemos podido acostumbrarnos a esta bestialidad como si nada?

Me niego. No soy nadie, pero me niego a quedarme en la cagada del Gobierno sobre Argelia, en la subida del precio de los combustibles o en cómo maniobra Yolanda Díaz para suceder a Pedro Sánchez si fuera preciso.

En concluyendo: La guerra dura y dura, Putin sigue machacando civiles y haciendo morir a miles de sus soldados mientras aquí nos gobierna un Gobierno de adolescentes engreídos en su poder, en un falso supremacismo ideológico y en una obsesión enfermiza hacia la imagen de Su Persona.

El mundo en guerra. La Economía hecha unos zorros y nosotros... con esta panda.



¡AH! Y MI POSDATA. Leo a Yolanda Canales en El Debate y NO doy crédito.

La Universidad de Barcelona utilizará el próximo curso traducción simultánea para los alumnos que no entiendan el catalán.

El objetivo es que los profesores no se pasen al castellano en sus clases, aunque haya alumnos del resto de España o extranjeros.

Profesores de la Universidad de Barcelona están recibiendo un email en el que el Delegado del rector para la Política Lingüística, Joan Santanach i Suñol, les pide que participen en una prueba piloto de traducción simultánea que tiene como objetivo que los docentes no se pasen al español en sus clases.

Esta nueva herramienta parte del programa Microsoft Translator. Según el e-mail enviado desde la universidad, el profesor sólo va a necesitar un ordenador, un móvil y un micrófono sin hilos. Los estudiantes necesitarán el móvil y auriculares. Las explicaciones del profesor «se podrán seguir, en traducción, desde la pantalla del móvil o bien se podrán escuchar mediante los auriculares». Aunque en este último caso ya advierten que habrá algunos segundos de retraso.

O sea en la Universidad de Barcelona, a partir del próximo curso... traducción simultánea del catalán al español con tal de que el profesor NO dé clases en castellano.