Ángel Expósito, sobre Pegasus: "¿Cómo se da la vuelta a todo este estropicio?"

Audio

Más allá de las bravuconadas de Pedro Sánchez para justificar lo injustificable, más allá de las excusas y explicaciones imposibles de Margarita Robles, muuucho más allá de la chulería insoportable de Rufián y del Rasputín Bolaños jugando a los trileros, más allá de todo este disparate nacional, conviene echar la vista atrás y reparar en cómo, poco a poco y nombre a nombre está dinamitando las instituciones.



Alguien me recordó ayer alguno casos concretos con unos protagonistas muy significativos.



El cese de la directora del CNI es un nuevo capítulo de un libreto que empezó con la decapitación de Manuel Corbí al frente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La UCO.



Así, con el coronel Corbí empezó la entrega de cabezas de altísimos funcionarios públicos, que se caracterizaron por defender el estado de derecho contra los ataques de terroristas y golpistas. Herederos de ETA e independentistas catalanes que son los actuales socios del Gobierno.



Se trató y se trata de descabezar a “sus bestias negras”. El primero, Manuel Corbí como referente en la derrota policial de ETA, a petición de BILDU.



El segundo, el coronel Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la guardia civil de Madrid. Había que cargarse a Pérez de los Cobos como testigo esencial para la condena por sedición de los presos del procés. Bildu pidió la cabeza de Corbí y se la dieron. Y siguen premiando y soltando asesinos etarras.



Esquerra (y Pablo Iglesias, por cierto) pidieron la cabeza de Pérez de los Cobos y se la dieron también. Y para más INRI, los indultaron.



Denominador común: ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón!.



Así pues, Corbí, Pérez de los Cobos y Paz Esteban. En fila. A partir de ahora.

¿Qué será lo siguiente? Es más ¿Cómo se da la vuelta a todo este estropicio?



En este sentido, ha pasado desapercibida una noticia de hace un par de días que me parece muy interesante:



Acto de entrega de los premios Princesa de Girona, Barcelona acogerá la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona entre finales de junio y principios de julio.



Según confirman fuentes de la Fundación, la ceremonia precisa de un espacio con capacidad de aforo adecuado y tecnológicamente preparado que, en las dos últimas ediciones, ha conllevado que se escoja la capital catalana como sede de esta cita. Y no la ciudad de Girona. ¡Ya!



Mira cómo titula el digital indepe "El nacional.cat": La Casa Real tira la toalla: no celebrará los Premios Princesa en Girona. Los Borbones se quedan por cuarto año consecutivo sin pisar la ciudad gerundense por el veto del ayuntamiento.



Con el auditorio municipal vetado a la familia real y sin ningún otro espacio privado en el que acoger la entrega de los galardones, los Reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se quedan por cuarto año consecutivo sin pisar la tierra de la cual la princesa Leonor ostenta el segundo título que da nombre a los premios: Princesa de Girona.



Por cierto, la foto que ilustra esta información es un cartel del Rey Felipe cabeza abajo, una foto a la que han prendido fuego.

¡Ah! y mi posdata:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, destacó tras reunirse con su homólogo marroquí, Naser Burita, que se constata "una sensible disminución" en la llegada de inmigrantes a España desde que ambos países retomaron relaciones. 70 % menos en marzo y abril en Canarias.

Por su parte, el ministro marroquí aseguró que "España puede contar con Marruecos como socio de confianza, serio y responsable", y se comprometió a mantener una relación basada en la "consulta y la coordinación fuera de las acciones unilaterales".

¿Tú te crees algo? O sea que han confirmado que es Marruecos quien permite o lanza a los inmigrantes.

¿Y del espionaje? ¿De las escuchas? ¿De Pegasus no hablaron?

¡Amos anda!