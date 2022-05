Ángel Expósito: "Este Gobierno es capaz de autodestruirse, de cargarse las más altas instituciones"

Audio

Esta mañana ha comparecido Paz Esteban, directora del CNI, secretaria de Estado en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, recién constituida. Y ha tenido que responder a las preguntas de sus señorías, flamantes miembros de esa comisión parlamentaria. A saber: Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Pablo Echenique (Podemos), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor Esteban (PNV), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (JxCat), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Albert Botran de la CUP.



Ponte en el lugar de esta señora. Una alta funcionaria del Estado con el Estado y el mundo en la cabeza. Una servidora pública de primer nivel mundial teniendo que responder con toda su clase, la clase que tiene, por cierto, a un tío de la CUP, a una heredera de Batasuna, a Rufián y a Echenique.



Una vez más: Gracias, Pedro. Como se suele decir "todo lo que toca, lo joroba". Hasta el Centro Nacional de Inteligencia. Hasta quemar a una de las personas más importantes del Estado.



Paz Esteban nació en Madrid en 1958. Es licenciada en Filosofía y Letras, fue una de las primeras mujeres que entró en el CNI en 1983, cuando todavía era el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Desde 2004 ha ocupado cargos en puestos de dirección de La Casa.



Dentro de los servicios de Inteligencia siempre desarrolló labores de análisis e información. Se conoce el edificio de la cuesta de Las Perdices desde el primer ladrillo del último sótano hasta el último centímetro del helipuerto.



Insisto: Ponte en el lugar, esta mañana, en el lugar de esta señora.



Ayer mismo, aquí, en La Linterna, un antiguo agente del CNI, el capitán de navío Jaime Rocha me dijo que Paz debe estar pasándolo muy mal.



Un general que formó, como tantos otros a Paz Esteban y al personal de La Casa, me dijo ayer: Hay que echar una mano a esta mujer. Es de primera. No hay derecho lo que se le está haciendo. Y yo añado "lo que se le está haciendo desde el propio Gobierno". Desde dentro.



Y es que más allá de las personas, muy por encima de los nombres propios están las Instituciones. Y este Gobierno es capaz de autodestruirse, de cargarse las más altas instituciones con tal de permanecer en la Moncloa y en el Falcon.



Esta mañana, he estado "En boca de todos" el programa que presenta Diego Losada en Quatro y hemos charlado con la vicepresidenta Nadia Calviño. Y nos ha dicho que ella sí confía en Paz Esteban.



Esto es un carajal inenarrable. Es un rodos contra todos. La parte seria del Gobierno en minoría. La parte de su sanchidad mirándose al espejo: "Espejito, espejito quién es el más guapo de este mundo". Y la parte bolivariana a lo suyo. Escucha a Echenique a la salida de la Comisión de secretos.



Pienso lo que tú. Y si digo lo que pienso, no debo.



Y luego están los socios parlamentarios. El PNV, Rufián, una señora del partido de Puigdemont y la CUP. Y una tía de Bildu que sigue sin condenar que ETA matara a casi 1000 personas. Casi 1.000 asesinatos de los que la mitad están sin resolver.



Y nuestra protagonista, Paz Esteban, teniendo que responder a esta gente. Ya lo decía Forges: "País".



¡Ah! Y mi posdata. Hace un rato he ido a echar gasolina y me he fijado en el cartelón de precios de mi gasolinera habitual:



La 95 normal 1,92.



La 95 plus 2,07.



El gasóleo 1,97.



El gasóleo plus 2,06.



Eso sí, su sanchidad desde su magnanimidad te otorga 20 céntimos de descuento por litro.



Ahora sigamos con Rufián, con Bolaños, con la de la CUP, con la de Batasuna y con Echenique.



Tu gasolina a y tu gasóleo a el litro.