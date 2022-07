Expósito: "Yolanda Díaz presentó su candidatura sin acordarse de que es la actual vicepresidenta de Sánchez"

Me pregunto en qué planeta viven o de qué lejana galaxia proceden. Cuando no es la una diciendo cursiladas que ni para un niño de primaria es la otra leyendo un argumentario para adolescentes o el jefe de las dos sacándose de la manga un debate sobre el estado de la nación absolutamente para nada más que la autopromoción populista de Su Sanchidad.

Otro parche para alimentar titulares Cercanías gratis. Un guiño al populismo chavista el impuesto a la banca y a las energéticas. Eso sí, yo y mis ministras y su chupipandi en el Falcon, en el Falcon. Que no se diga.

Hablando de ministras he vuelto a tener pesadillas. Allí obnubilados y obnubiladas sus compis. Yolanda Díaz, la auto proclamada candidata a presidenta del Gobierno, presentó su candidatura el otro día sin acordarse de que es la actual vicepresidenta de Pedro Sánchez. Sinceramente no puedo ser más cursi. O si. No se me va de la cabeza.