Expósito: "La mujer de Su Persona jugando a ser Chicote y dando consejos sobre la educación gastronómica"

Es sencillamente inexplicable qué y cómo está pasando todo lo que está pasando en España. Sabemos el por qué. Por el desgobierno. Pero no podemos explicar para que se entienda todo este carajal de competencias, transferencias, cesiones, decisiones, recursos y apelaciones.

Lo siento, estimado oyente, pero yo no entiendo nada y si yo/nosotros no podemos entender, lógicamente, no podemos explicar. El despiporre tras el estado de alarma, el ridículo ante Europa y la inmensa trola de los presupuestos, el bochornoso espectáculo de la gestión sanitaria, ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo más grave? ¿Por qué poro va a estallar la olla a presión en que se está convirtiendo la actualidad española?