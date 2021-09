Ángel Expósito da voz a los afectados por el volcán de La Palma: "Ojalá no les olvidemos"

Se cumple una semana de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Un espectáculo terrible, ruinoso, con unos protagonistas a los que no debemos olvidar. Durante unos minutos voy a pasar olímpicamente de Puigdemont, de Sánchez, de Calviño y hasta de Irene Montero. Los protagonistas de la semana son los ciudadanos de La Palma arruinados por la lava del volcán.



Escucha a Carlos. Me impresionó la pena de Ángeles, la maestra. La lava arrasó el cole "Los Campitos". Como Alberto, el cura, párroco de la ermita de Todoque. Y toca ayudarles, claro. El general nos contó cómo adaptaron El Fuerte. Entre la ruina, Luis nos lanzó un deseo fundamental. Y Valeria, un anuncio. Ruina, deseos, fuerza y 15 minutos para recoger y resumir tu vida. Y no nos olvidamos de los pescadores. Como José Trujillo de Tazacorte.