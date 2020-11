Ángel Expósito: "El tiempo para la supuesta recuperación no vendrá en 2021"

En un rato entramos en el mes de diciembre. Hace un año nos llegan a decir que este 2020 iba a ser como ha sido y no lo hubiéramos creído. Un año que nos olvidará en nuestra vida.

Desde el punto de vista sanitario quiero pensar que es cuestión de tiempo. Dicho de otro modo... a medida que pasan los días y las semanas estamos más cerca de la vacuna. De las vacunas.

¿Qué pasa? Pues que visto lo visto este fin de semana, esas aglomeraciones enloquecidas para ver las luces. Hay que insistir en la RES PON SA BI LI DAD y la sensatez porque solo así acabaremos venciendo a la pandemia del covid.

No, no saldremos más fuertes de como entramos, entre otras cosas, porque seremos muchos menos que en diciembre del año pasado. Y viendo esas masas de gente por el centro de las ciudades parece que ya se nos ha olvidado. Y no es justo.