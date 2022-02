Ángel Expósito: "Me pregunto si Marlaska o el propio Sánchez podrán mirar a la cara a Ortega Lara"

Son las ocho, las siete en Canarias. No me da la gana seguir el carril que nos marca la agenda política, el calendario electoral y los argumentarios. Por eso me gustan tanto las exclusivas mías o de otros.

Beatriz Parera y Alejandro Requeijo la han liado parda al destripar en El Confidencial el informe de la Guardia Civil sobre la relación de amistad (por ser suaves) entre el Ministerio del interior y el mundo Otegui.