Ángel Expósito: "La nueva matanza en Texas te revuelve las entrañas"

La nueva matanza en Texas te revuelve las entrañas, la conciencia y el alma. Escucha los nombres, el asesino de 18 años Salvador Ramos. Las víctimas identificadas, 12, son Xavier López, Uziyah García, Ameri Jo Garza, Rogelio Torres, Navae Bravo, Madonna Elrod, Elie García, Tess Marie Mata, José Flores, Maite Juleana Rodríguez, Eliana Torres, Anabel Guadalupe Rodríguez. Todos alrededor de 10 u 11 años. Y me faltan otros siete niños

Las profesoras asesinadas son Eva Mireles e Irma García. Sobrecogen, no me digas que no todos esos apellidos como el tuyo y el mío. Más allá de la salvajada incalificable, el tema es cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el principal país del mundo para tantas cosas, siga pasando esto. El debate sin solución de las armas en Estados Unidos. Nos vamos hasta allí Juan Fierro,