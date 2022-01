Ángel Expósito se atreve con Castilla y León: "Ganará Mañueco, pero no se sabe por cuánto"

Ya, ya sabemos que lo de Rafa Nadal no es normal. Ser el número uno en algo, en lo que sea, no es normal. Y ser el mejor de la historia... menos aún. Desde hace unos meses hablamos mucho de salud mental. De problemas, desequilibrios, desajustes, depresiones y soledad. Bueno pues lo de Rafa Nadal también es un tema mental.



La raqueta, los gemelos, su codo izquierdo. Todo es importante, pero su cerebro es la clave. ¿Cómo puede ser un tipo normal después de lo conseguido ayer en el Open de Australia?



Toda la admiración posible para este hombre. No hay palabras. Los sentimientos que provocó Nadal se resumen con el audio de un vídeo que me llegó anoche desde Mali. Es el instante en que un grupo de soldados españoles en Mali celebra el último golpe de Nadal ante Medverev.