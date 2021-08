La Linterna (17/08/2021) de 20:00-21:00: "Estas últimas 24 horas en Afganistán están llenas de imágenes."

Estas últimas 24 horas en Afganistán están llenas de imágenes. No es que las últimas dos décadas no lo hayan estado, pero quizá hemos preferido mirar hacia otro lado o no hemos valorado con acierto lo que allí estaba pasando. Como dijo ayer la canciller Angela Merkel, Occidente se equivocó al evaluar la situación en el país asiático y los acontecimientos posteriores a la salida de las tropas internacionales.

En Afganistán se ha ido de error en error, quizá por desconocimiento de un país muy difícil de entender y gestionar y probablemente porque se pensó que con la fuerza militar y económica era suficiente para lograr su estabilización. Y se ha demostrado que no, que después de millones de dólares invertidos y miles de vidas no lo ha sido. No ha calado ni en la clase gobernante ni en la población el mensaje que la coalición internacional ha pretendido transmitir...En Herrera en COPE analizábamos la situación con Mónica Bernabé, periodista del Diario ARA que vivió casi una década en Afganistán..