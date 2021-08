La Linterna (17/08/2021) de 19:00-20:00: "La atención internacional sigue centrada en Afganistán"

tención internacional sigue centrada en Afganistán donde los talibanes van tomando posesión de las instituciones. Hoy ha llegado a Kabul su líder político, el mulá Baradar y un portavoz ha dado una rueda de prensa para decir que no buscan venganza y que, según ellos, van a garantizar los derechos de la mujer -eso sí- dentro de la ley islámica... Van a nombrar un gobierno islamista que involucre a todos los actores políticos... Dicen que no quieren luchar. No quieren guerra, sino paz y estabilidad. Ah, y prometen no dedicarse al cultivo de opio aunque piden ayuda a la comunidad internacional.

La comunidad internacional sigue tratando de explicar qué ha pasado en los últimos días para llegar a esta situación... Anoche, Joe Biden acusaba al gobierno afgano de no querer enfrentarse a los talibanes. Argumento parecido al utilizado hoy por el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg