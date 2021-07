La Linterna (16/07/2021) de 19:00-20:00: "12 muertos más y 36 puntos más de tasa de incidencia"

Sanidad acaba de notificar 12 muertos más y 36 puntos más de tasa de incidencia, que se sitúa en 537 casos por cien mil habitantes... También estaremos, como no, en las terribles inundaciones de Alemania y Bélgica. Pero comienzo con una noticia de última hora que leo en ABC... Su corresponsal en La Habana, Camila Acosta, ha sido excarcelada... Lo ha confirmado ella misma al periódico... Acosta, no obstante, no está libre sino que tendrá que permanecer en arresto domiciliario. Esta mañana, su pareja, el escritor Ángel Sansebastián contaba en Herrera en Cope que ayer, por fin, tuvo noticias de ella aunque fuera a través de una tercera persona