La Linterna (06/08/2021) de 19:00-20:00: "Es el día después de la salida de Leo Messi del Barça"

Es el día después de la salida de Leo Messi del Barça. Un adiós que ha acaparado todas las portadas – no solo las deportivas... por lo que le ha dado al Barça a nivel de títulos... y por todo el dinero que mueve su figura en el mundo del fútbol. Hoy ha dado la cara el presidente azulgrana, Joan Laporta... Ha sido muy claro... la desastrosa situación económica del club le ha llevado a tomar esta decisión. Ha venido a decir que NO había otra solución posible ya que el club catalán infringe el límite salarial que establece la liga de fútbol. Laporta eso sí no se ha dejado nada el tintero... y ha cargado también contra Javier Tebas y contra la junta anterior de Josep María Bartomeu.