Quim Torra se lleva un 'Zas' por "utilizar el día de la Diada con fines partidistas"

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra.

Se le ve triste, a este hombre tranquilo, que no levanta nunca la voz. Es de agradecer. Pensar que hace unos años habían montado una historia apasionante de lucha, de libertad contra la opresión, con el gobierno de Rajoy como espectador… y en lo que ha quedado. Era un espectáculo brutal. Pero luego sustituyeron al protagonista, pusieron a otro que se volvió loco, que cambiaba el guion… tuvieron que volver a buscar a otro y dieron con este secundario que no tiene ninguna gracia. Pues hoy está de fiesta porque cree que se celebra algo que no se celebra. Pero es feliz. No hay más que escucharlo. Es la alegría de la huerta catalana.

Vamos a ver, Joaquim. Así que la democracia está sometida a un asedio largo y penoso. Tienes razón. Empezó hace poco más de dos años cuando violasteis los derechos de la oposición y les quisisteis cerrar la boca para luego declarar lo que no se puede declarar. Dices también que la democracia es la respuesta de los ciudadanos. Pues también tienes razón. Bueno, se te olvida una cosa: la respuesta de los ciudadanos… en el marco normativo que nos hemos dado precisamente para que la democracia tenga garantías. Porque si no, imagínate que luego viene uno que dice que es que hemos votado que pasamos de cumplir las leyes. Y eso, hombre, no está bien. ¿No? ¿Alguna cosa más, Quim?

Pues mira. Es lo más sensato que te he escuchado en mucho tiempo. Así que, por volver a manipular el derecho y por utilizar el día de la comunidad con fines partidistas, el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, se lleva un ‘¡ZAS, en toda la boca!’