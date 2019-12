Pere Aragonés se lleva un 'Zas' por su reinterpretación sobre el fallo del Tribunal Europeo

Hoy está que se sale, por lo de la sentencia. Le ha faltado tiempo para salir flanqueado por todos los afines para reinterpretar la sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea. Como ya sabrán a estas alturas, el tribunal ha sentenciado que Oriol Junqueras se convirtió en eurodiputado al ser elegido en las urnas. Que lo de jurar o prometer el cargo e ir a retirar el acta que son pamplinas de cada estado. Pero dice que se le debió dejar ir a Estrasburgo a hacer esas pamplinas porque ya tenía inmunidad. Y que si se quería que no la tuviera, el tribunal supremo debió solicitar al Parlamento europeo que la suspendiera.

El caso es que Junqueras fue juzgado antes de ser eurodiputado. El juicio quedó visto para sentencia el 12 de junio y el líder independentista fue proclamado diputado el 13. Pero nada de esto importa. Pere Aragonés ha salido a contar su particular versión de la sentencia:

Vamos a ver, Pere. Que lo que has hecho es forzar un poquito todo. Así que lo que deciden los ciudadanos en las urnas no puede ser alterado por procedimientos formalistas. ¿Me estás hablando del referéndum del 1 de octubre? Ah no, que esta rueda de prensa era por la sentencia de la inmunidad. Y otra cosa: me he leído la sentencia y no encuentro el lugar en el que dice que Junqueras no cometió los delitos por los que fue juzgado y tampoco encuentro donde dice que debe ser puesto en libertad, sin inhabilitación y con sus derechos innatos. Tengo que volver a leerla.

Así que, por afirmar que la sentencia del Tribunal europeo constata que un resultado electoral está por encima de la decisión de un tribunal, el vicepresidente de la generalitat, Pere Aragonés, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!