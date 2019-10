Patxi López se lleva un 'zas' por “despreciar al representante de Ciudadanos, Edmundo Bal"

¿Qué estaban haciendo ayer a las seis de la tarde? ¿Se perdieron el debate que organizó el grupo COPE? Pues que no vuelva a ocurrir. Sánchez solo quiere uno, porque para este formato el va justo… de tiempo, así que aquí les damos cuatro: uno cada jueves. Y ayer, los representantes de los partidos discutieron sobre el modelo territorial.

Y al llegar a Navarra se desataron las tensiones. Edmundo Bal, de Ciudadanos, echó en cara al socialista Patxi López la conformación del gobierno en esa comunidad; según el abogado, con el apoyo de Bildu. Y el vasco salió como de los toriles:

Audio

Vamos a ver, Patxi. Que te va a dar algo. Los ataques personales son la medida desesperada de quienes no tienen argumentos. Ni recursos. Y no es tu caso. ¿O sí? Porque la imagen que se da es bastante lamentable. Y además, te arriesgas a que el ofendido, que parece que sí tiene algún recurso, utilice el ataque para darte lo que dices que no te puede dar: una lección. Escucha.

Audio

Ale qué bonito! Así que, por despreciar al representante de Ciudadanos, Edmundo Bal, en el primer debate del grupo COPE, el secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!