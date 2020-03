Los padres se llevan un aplauso por "estar cerca, pero no poder estarlo lo suficiente para evitar contagios"

Hemos decidido dejar los 'zas' a un lado en estos tiempos de coronavirus. Ahora, nos parece más importante propinar aplausos a aquellos que más se lo merecen en estos momentos. Así que Julio César Herrero, desde este jueves y hasta cuando se tercie, brindará los agradecimientos que estime más oportunos desde 'La Linterna'. Aquí va el primero.

Porque mientras dure todo, creo que podemos ayudar en parte.

Porque hay muchos que merecen, aunque sea tan solo, apenas un minuto de radio que les reconozca.

Hoy aplaudimos a los padres, quizá con la emoción contenida, o con el llanto… En un silencio obligado por la cuarentena. A todos los padres, sin excepción, que reciben mensajes y llamadas de felicitación. Y a algunos, en especial. A quienes encontrándose bien, no pueden recibir el beso de sus hijos por estar lejos. O por estar cerca… pero no poder estarlo suficientemente para evitar contagios. Y a los padres que no se encuentran bien y ni tan siquiera pueden escuchar la voz de quienes lo darían todo por decirles… ‘te quiero’. Hoy el riesgo es dar un beso necesario; por eso hoy damos a todos los padres un aplauso esperanzador.