Iglesias se lleva un 'Zas' por acusar a los medios del auge de Vox

Ya saben que desde que pasó tres meses limpiando cuños y cambiando pañales ya se sintió preparado para ser presidente del Gobierno. Esto lo dijo él eh, y no deja de reflejar su idea de la presidencia de Gobierno. En fin. Él fue un ejemplo para España. Esto lo dijo Alberto Garzón. ¿Saben quién es Alberto Garzón? Bueno, tampoco importa mucho.

El caso es que Iglesias tiene una idea clara. Hay una conjura de poderosos y de medios de comunicación que no quieren que llegue al Gobierno. En julio le ofrecieron tres ministerios y dijo que no. Pero no importa.

Vamos a ver Pablo, presentador de La Tuerka desde 2010; colaborador en Público y en La Sexta, por la mañana por la tarde y por la noche desde 2012; presentador de fort apache desde 2013; y desde ese año, colaborador habitual de interecononia, el cascabel, las mañanas de cuatro y las noches de televisión española… ¿Gracias a quién has hecho tu carrera política o lo que sea?

Puede que pienses que Abascal y tú no sois la misma cosa. No seré yo quien discuta eso. Pero los medios deben contar las mentiras y las barbaridades que diga Santiago Abascal.. Y también las tuyas.

Así que, por acusar a los medios del supuesto auge de Vox, el mediático secretario general de podemos, Pablo Iglesias, se lleva un… ¡Zas! ¡En toda la boca!