Garzón se lleva un 'zas' por "afirmar que en España no habría existido la democracia sin el partido comunista"

Al ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Que el viernes estuvo en el Congreso para contar todas las cosas que va a hacer. Bueno, en realidad las que el resto del mundo no va a poder hacer. Y habló de lo que es. Escuchen:

Audio

Vamos a ver, Alberto, rey. Con perdón. Dices que no es tan raro que haya un ministro comunista. Pues hombre, teniendo en cuenta que el parlamento europeo subrayó el pasado mes de septiembre que no hay diferencia entre fascismo y comunismo -lo que, por otra parte, ya habían dicho antes no pocos historiadores decentes-; que el comunismo y el fascismo son las ideologías responsables de millones de muertos; y recordó que en varios países de la Unión están prohibidos los símbolos comunistas … pues igual un poco raro sí es ¿no?

Y dices que en este país no habría existido la democracia si no hubiera existido el partido comunista. Y eso tú lo sabes, porque además de ministro, tienes algún tipo de poder paranormal o algo… Porque mira, una cosa es decir que el partido comunista contribuyó a la transición y esto es un hecho indiscutible. Y otra muy distinta, que en este país no existiría la democracia sin el partido comunista. Hombre, Alberto, no hay mayor estupidez en historia que afirmar qué habría ocurrido si algo que no pasó hubiera pasado. Aunque para entretenerse un rato, está guay.

Así que, por afirmar que en España no habría existido la democracia sin el partido comunista, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se lleva un ¡zas, en toda la boca!