Carmen Calvo se lleva un 'zas' por "afirmar que el MWC no se ha suspendido por el coronavirus"

A la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.

Qué ilusión me hace volver a hablar de ella. Porque hacia ya unos cuantos días que estaba desaparecida. Como lo de Delcy se lo está comiendo Ábalos y ella no salía, le ha faltado tiempo para buscar un motivo y abrir la boca. ¿Y para qué? Pues para hablar del covir 19, que tiene nombre de medicamento pero que, paradójicamente, es el del virus para el que todavía no hay medicamento. Así que, el perejil de todas las salsas se ha metido en ésta hasta las cachas. El virus no es la razón. Alguien nos ha mentido y sólo Carmen lo sabe. Ella tiene la respuesta…pero no te la va a decir

Vamos a ver Carmen. Esto no vale. No es serio. ¿No te parece? Resulta que al final se suspende el Mobile Congress, salen los organizadores, dicen que es por el miedo que ha cundido entre las empresas y vas tú y dices que y una m… que no. Que esa no es la razón. A ver, que es todo un poquito exagerado… pues sí. Pero tu, que eres vicepresidenta del gobierno, no puedes salir ante los medios y decir que las razones son otras… y no darlas. Esto es irresponsable. ¿no te parece, Carmen?

Así que, por afirmar que el Mobile Congress no se ha suspendido por el coronavirus sino por otras razones, y no darlas, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se lleva un ¡zas, en toda la boca!