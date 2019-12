Berlusconi se lleva un 'Zas' por hacerse el gracioso con un comentario machista

Le llaman Il Cavaliere. Y él hace honor. A sus 83 años está en plena forma. Sigue igual de…que como cuando tenía 50. Ha sido propietario de todo. A él todo lo que sea poseer le vuelve loco. Y ahora tiene un club de fútbol, también. El AC Monza. Antes fue propietario del Milán. Y el otro día fue a un partido de su equipo. Ganaron por tres cero. Y cuando se iba, un aficionado, imagino que en broma salvo que tenga la cara como un piano, le pidió 500 euros. Escuchen estos segundos, a mayor gloria de Italia y del Parlamento Europeo.

Vamos a ver, Silvio. No sé si resulta más ridículo el comentario o la imagen que a uno se le viene a la cabeza. No sé si da más asco la supuesta gracia o que la haga un tipo de 83 años. No sé si resulta más bochornosa tu sola presencia o la de quienes te jalean. En realidad, Silvio, lo que más me llama la atención es que un personaje como tú -machista, faltón, defraudador- siga teniendo el apoyo de millones de italianos. Aunque, a decir verdad, tú y tu país no tenéis la exclusiva de esta gesta.

Así que, por hacerse el gracioso ante un grupo de aficionados con un comentario machista, el ex presidente de Italia, Silvio Berlusconi, se lleva un …¡Zas! ¡En toda la boca!