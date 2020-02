Alberto Rodríguez se lleva un 'zas' por decir "que los niños no tienen derecho a la sanidad como las infantas"

¿Le ponen cara? Es canario. Alto, que lleva rastas, sobre las que Celia Rodríguez hizo un comentario impertinente, para variar. Bueno. Pues ése. El miércoles se subió a la tribuna del Congreso de los Diputados para defender el decreto ley que hace efectivo el aumento de sueldo del 2 por ciento para los empleados púbicos. Y habló de la sanidad. Tanto se emocionó en el halago a los profesionales de la medicina, que no se le ocurrió otra cosa que utilizar a las hijas de los reyes para proferir esto. Escuchen:

Audio

Vamos a ver, Alberto. Este es el tipo de declaración con la que uno se corona – con perdón- en el populismo más genuino. Para empezar, las hijas de los reyes no estaban detrás tuyo, sino detrás de ti. Esto no tiene que ver con el lenguaje inclusivo; simplemente, con hablar bien. Pero no importa. Lo que has dicho es demagógico y mentira.

Mira, utilizar a las infantas para dar a entender que disfrutan del derecho a la salud y a la educación por ser hijas de los reyes, y que el resto de los niños no, es demagógico, y mentira. Todos los críos de este país tienen garantizado el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria. Todos. Y no hay ninguna diferencia entre ser hijo de los reyes o de un electricista y un ama de casa.

Por cierto, todas las localidades que has citado tienen colegios públicos y centros de salud. Todas.

Así que, por afirmar que los niños españoles no tienen garantizado el derecho a la educación y a la asistencia médica a diferencia de las infantas, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, se lleva un … ¡Zas, en toda la boca!