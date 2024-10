La reacción de Expósito a que El País haya comprado el documental de La Moncloa: "Nadie la quería"

Sin ningún sentido del ridículo, por parte de nadie, vamos a poder ver enterito el documental, la docuserie, las cuatro estaciones sobre Pedro Sánchez y la Moncloa. De verdad, no se les cae la cara de vergüenza, ni a los unos ni a los otros.

El País sabrá lo que hace con sus lectores, con los visitantes, ahí te voy a meter yo, El País ha comprado la serie, porque lleva no sé cuánto tiempo metida en un cajón y nadie, nadie, ni televisiones, ni productoras, ni plataformas, la ha querido comprar.

Es un ejercicio de peloteo hasta ridículo, y seguramente habrá que verlo, o empezaremos a verlo si es que podemos continuar viéndolo. Yo, sinceramente, me imagino a Koldo y a Ábalos pensando “Dios mío, ojalá no salgamos en el Falcon en uno de estos ministeriales”. Me imagino, creo que no saldrá Barrabés con Begoña paseando por el jardín o en el despacho, imagínate si sale al dama en alguna de sus visitas, o vete tú a saber.

Ya sólo falta Pedro Sánchez en un mitin, arengando allí a todos los súbditos, con Tito Berni en primera fila, acompañado de, no sé, de amigas particulares. De verdad, no se les cae la cara de vergüenza a ninguno. Allí aparece la señora planchando el mantel, aparece el personal de servicio colocando la vajilla en un ejercicio de ostentación, absolutamente fuera de lugar con la que está cayendo.

Insisto, no se les cae la cara de vergüenza ni a los unos, ni a los que aparecen, y lo que es peor, al protagonista, que debería verlo y decir “¿de verdad?” ¿De verdad este ejercicio es necesario? Pues, seguramente, para Su Sanchidad sí, en su ejercicio constante de loa, de peloteo y de autobombo, sin ningún sentido del ridículo.