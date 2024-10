Expósito, muy tajante tras celebrarse el pleno de RTVE el día de la DANA: "Da vergüenza hablar de política hoy, pero es vergonzoso"

Sinceramente, me da vergüenza hablar del politiqueo patrio de sus mil derivadas el día en el que siguen buscando y el momento en el que siguen buscando cadáveres y gente entre el barro, entre el lodo, entre el agua, entre los escombros o los coches arrastrados por las riadas en Valencia.

Me da vergüenza, pero me daría más vergüenza no hacerlo y parar un minuto en lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados casi a la vez que el presidente del gobierno fingía un discurso de condolencias de pesar, de España, de las víctimas porque a la vez que hacía ese discurso, su voto telemático se estaba reflejando en el Pleno. ¿Qué ha pasado? Pues que hoy tocaba preguntar, obviamente, por Begoña por el fiscal general, por Aldama, por Ábalos, por Koldo, por toda la panda por 'Jessica la 20 minutos', y entonces el Pleno se ha suspendido.

Faltaría más ante la que estaba cayendo en Valencia por solidaridad. Se ha suspendido excepto para votar la reforma del sistema del Consejo de Radio-Televisión Española. ¡Qué curioso! Solo eso. No sé para qué las prisas.

Ante la situación PP y Vox se ausentan del hemiciclo y la votación sale todo votos que sí. El PSOE, Sumar y los socios habituales, Junts, Bildu, el PNV y a repartirse los puestos. Termina el acto y Armengol, otra que tal baila, cierra la sesión. Y a seguir buscando muertos.

Es increíble, ¿eh? Es una vergüenza y una indominia. Ves el mapa de los votos y el primero abajo a la izquierda, en verde clarito, voto telemático, el de Pedro Sánchez. Prácticamente a la vez que hacía el discursito haciéndose el compungido. Me da vergüenza hablar de política, sinceramente, en un día como hoy. Pero es más vergonzoso lo que han hecho en el Congreso de los Diputados para aprobar lo de RTVE.