Expósito cree que no dicen quiénes son los expertos porque "no quieren que sospechemos lo que ya sospechamos"

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, en su videoblog de este martes habla del comité de expertos que asesoran al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la toma de decisiones con respecto a la desescalada del confinamiento por el coronavirus.

El comunicador empieza así: “Sinceramente no creo que sea pedir tanto. Yo quiero saber quiénes son los que forman esa supuesta comisión de expertos. Ya que les pago -les pagamos el sueldo-, yo quiero saber de quién depende mi vida y mi libertad. Y a lo mejor con razón, no digo que no, yo quiero saberlo”.

Y se pregunta: “¿Por qué el Gobierno nos oculta algo tan sencillo como decir ‘son estos 12’?”. Asimismo, aclara que son “señoras y señores que tienen que decidir en función de su formación, de sus criterios... “ Expósito tiene una hipótesis sobre por qué no se revelan sus identidades: “Vistos los antecedentes, piensa mal y acertarás. Lo ocultan porque no quieren que sepamos. En los últimos días rulan por las redes sociales y por todos los grupos de Whatsapp listas de los componentes de ese comité de expertos. Listas de doce. Listas de quince. Aparecen varios médicos, algún microbiólogo, incluso algún astrofísico, y, por supuesto, fontaneros muy importantes del gabinete de su persona el presidente del Gobierno”.

El director de ‘La Linterna’ subraya “ese es el quid”. “Que no quieren que sospechemos lo que ya sospechamos, que qué pintan ahí unos fontaneros políticos en una comisión tan técnica y tan científica como esos expertos que deciden sobre la desescalada”. Y concluye: “Si no lo dicen, piensa mal y acertarás. Visto lo visto, yo no me fío. Si no, no tendrían nada que esconder. Al fin y al cabo, les pagamos el sueldo. Digo yo que no es pedir tanto”.