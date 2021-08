Ángel Expósito: "El proceso independentista catalán es un inmenso ejercicio de cinismo"

Estoy convencido que "Su Sanchidad" tiene que saberlo. Por muy creído que se lo tenga (que se lo tiene) no puede estar tan ciego ante el espejo. "Espejito espejito: ¿Quién es el más guapo de este reino?".

Las elecciones se pierden por cosas como la mesa bilateral entre España y Cataluña. Sí, sí, una humillante mesa "BI LA TE RAL" que sirve para oficializar que el resto de 40 millones de españoles somos de menor nivel. Y lo dice y lo oficializa el Gobierno de la Nación. Para más "inri".

Y es que no me lo puedo "de creer". Por muchos pelotas que tenga (que tiene cientos y cientos) disfrazados y pagados como asesores; por mucho que sus vicepresidentas, ministros y ministras le miren obnubiladas digo yo que alguno, aunque no se atreva a decírselo a la cara, digo yo que sabe la verdad.

Las elecciones, salvo para Tezanos, se pierden por mesas como la de hoy. Las tendencias cambian por humillaciones como los indultos a los condenados por el "procés". Las encuestas anticipan lo evidente. ¡Ojo! que las siguientes son las elecciones andaluzas, por escupitajos como cada asesino etarra premiado por la magnanimidad del "hot president".

El proceso independentista catalán es un inmenso ejercicio de cinismo tan solo tendente a conseguir más pasta. Todo es cuestión de dinero, eso sí, que lo ponga otro y, si es posible, que sea madrileño.

Se trata de vivir del independentismo sin pisar la independencia. Ese es el truco del almendruco.