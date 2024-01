El homenaje de Expósito a los profesores de su vida: "Don Isidro me llevó a la primera entrevista que hice"

Seguro que te acuerdas de ese profesor, de esa maestra que te marcó la vida para bien.

En los últimos días estamos hablando de Educación, por fin, aunque sea para vendernos la moto de los refuerzos en matemáticas y en compresión lectora, como hizo Sánchez. Se le olvida el informe Pisa en Cataluña, el informe Pisa en Castilla León, se olvida la enseñanza del español en tanto sitios, la historia de España... Pero bueno, al menos se habla del tema.

Yo me pregunto si no deberíamos empezar por el principio que es por la consideración, de verdad y sincera, hacia el profesorado, hacia los docentes. Seguro que te acuerdas de esos profesores, de esas maestras que nos han marcado la vida. Yo, por ejemplo, me acuerdo de don Isidro. El profe de Lengua y Literatura en el colegio que me enseñó la Generación del 27, la Generación del 98, que me llevó a la primera entrevista que hice en mi vida, a la poetisa Gloria Fuertes.

Me acuerdo de Concha Navas, catedrática de Historia del Arte en el Instituto Joaquín Turina. Cómo me metió en vena el Museo del Prado, me lo sabía de memoria. Y ya en la facultad me acuerdo del profesor García Fajardo en Pensamiento Político, Pensamiento de las Ciencias Políticas. Me acuerdo cómo, con una rosa de los vientos que dibujó la pizarra, nos explicaba todos los factores desde donde analizar y las conclusiones de un hecho histórico político. Todo eso me marcó.

Piénsalo. ¿No había que empezar por el profesor? Seguro que te acuerdas. ¿Qué profesor te marcó la vida?