Ángel Expósito, sobre el uso del Falcon: "Se está convirtiendo en algo tan dañino como lo de Galapagar"

¿De verdad, con la que está cayendo, no hay nadie entre los miles de asesores y 'pelotas' oficiales que le diga a Sánchez que la imagen del Falcon para ir a otro acto del partido es patética?

Seamos sinceros. El aceite sube un 25%, la inflación se dispara un 5%, la cesta de la compra sube casi un 20%. Qué te voy a contar. Vete tú a hacer la compra para esta Nochebuena. Y este señor, con el récord en electricidad y con el combustible disparado se coge un helicóptero de Cuatro Vientos a Moncloa, de Moncloa a Torrejón, un avión de Torrejón a Barcelona.. la comitiva de coches desde el Prat al centro. La vuelta, otra vez el avión de Barcelona a Madrid y el helicóptero de Torrejón a Moncloa.

Para un acto de los socialistas catalanes. Es imposible. No he visto nadie con menos empatía y mayor elevación entre los pies y el suelo. Alguien debería decírselo porque esto del Falcon se está convirtiendo en algo tan dañino como lo del casoplón de Galapar con la calle cortada por la Guardia Civil. Y él quizás no se da cuenta pero alguien, aunque le cueste el puesto, debería decírselo. Es patético y más con la que está cayendo.