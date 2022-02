Expósito, tras la tragedia del 'Villa de Pitanxo': "¿Te imaginas los recuerdos de los supervivientes?"

Lo último: tres supervivientes, 10 cadáveres hallados y 11 desaparecidos. Ese es el último balance, día y medio después, del desastre del pesquero 'Villa de Pitanxo' de Marín desaparecido en Terranova, Atlántico Norte, Canadá.

Son Raúl González Santiago, 24 años, en prácticas.

Pedro Herrera Couso, 29 años, acababa de ser padre de un bebé

Jonathan Calderón. 39 años peruano. Experto marinero.

Samuel Kwesi Konfie. De Ghana. 30 años. 5 hijos en África. No conoce al más pequeño.

William Arévalo. Peruano, 37 años.

Martín Quino, Perú, cuarenta y tantos. Llevaba 25 años en Galicia.

Edmundo Rial Padin, 42 años. Superviviente.

Edemon Okutu, 45 años. De Ghana

Ricardo Arias García, 46 años.

Miguel Lumbres Cumpra, 52 años, del Perú también.

Fernando González Martínez. 53 años Experimentado. Era su primera vez en las aguas de Terranova.

Michael, otro inmigrante de Ghana.

Juan Padin Costa. El Patrón del barco. Superviviente.

Francisco del Pozo. 70 años. El más veterano. Jefe de máquinas.

Juan Manuel Navarro. Canario. Controlador de a bordo, técnico del Instituto Español de Oceanografía.

Y Martín, otro Peruano.

Y así, ocho más. No se me ocurre mejor homenaje que recordar sus nombres.

"¿Te imaginas los recuerdos de los supervivientes para el resto de sus vidas?"

Vídeo



¿Te imaginas cómo tiene que ser morir así? El frío, el miedo atroz, las olas que te aplastan, te arrastran, te engullen y adiós. ¿En qué segundo final de sus vidas estos pescadores valientes, rudos (como me recordó anoche mi amigo Iñaki, almirante) en qué instante un pescador sabe que no sale de esta, que se muere? ¿Te imaginas?

¿Y los instantes previos? Quiero suponer que suena la alarma máxima, puede que alguien grite ¡hombre al agua! Y la desesperación, los últimos pensamientos, empapados y aterrados, con un afán de supervivencia que se va apagando por inútil? ¿Para eso también están preparados estos valientes?

¿Y las familias? ¿Cómo fue la última despedida? Adiós, cariño, vuelvo en cuatro o cinco meses. No, no despiertes a las niñas. Te llamo por WhatsApp. Que sí, que he metido los sobres de jamón al vacío... y nunca más.

¿Te imaginas los sueños y los recuerdos de esos tres hombres supervivientes para el resto de sus vidas?





"Estos marineros sí que son esenciales"

Vídeo





Desde este puerto de Marín clasificas perfectamente los trabajos importantes (por esenciales) y los otros. Pienso en los maestros, sanitarios, científicos, soldados, policías, bomberos, y en los agricultores y en los pescadores. No sé ningún trabajo más duro. Igual puede, pero más duro que el de los pescadores, no se me ocurre. Y sin embargo estamos todo el día a vueltas con los políticos y los políticos con los periodistas.

Estos marineros sí que son esenciales aunque sólo hablemos de ellos ante catástrofes o sus ruinas.

Estoy mirando hacia el oeste. Allí enfrente solo está América y al norte Terranova y Groenlandia. Y pienso: ahora, ponte a hablar del PP y de VOX, de las homilías de Pablo Iglesias desde el minarete del casoplón, de los golpes de Estado de los de Rufián o de los quilombos entre Sánchez y Marlaska con Otegui y los asesinos de ETA.

Me da reparo y hasta vergüenza hablar desde aquí del politiqueo patrio. Mañana y pasado no nos quedará más remedio. Pero al menos hoy no tengo cuerpo.