Expósito relata todo el material que tenía en casa el joven yihadista detenido en Sevilla: "Ya preparado"

No quiero ni pensar el día en que la Policía o la Guardia Civil no lleguen a tiempo. Pone la piel de gallina. La última es la operación de la Policía Nacional en Montellano, Sevilla, cuando han detenido a un chaval cuya inicial, su nombre, es S., de diecisiete años, menor de edad, porque iba a cometer un atentado yihadista (se presume que una inmolación) ya. De manera inminente.

Han encontrado en su casa explosivos, productos químicos y un chaleco ya preparado para explotar. El zumbao este, insisto, 17 años, había jurado lealtad al DAESH, se había realizado de una manera completamente enloquecida en los últimos meses, había tenido problemas en el instituto porque iba a clase con otros compañeros, en redes sociales ya había advertido de que se avecinaba un día grande...

La policía lo detecta y lo detienen. Hasta la madre advirtió de la que se estaba montando. La madre también ha sido detenida por el contribuyó a comprar algunos de los elementos químicos que han encontrado al chico. Vivían ella, una hija de diez años, y el 'pirao' este de 17. No se sabe dónde iba a atentar o dónde iba a explosionar el chaleco. Se sospecha que podría ser hasta en el Instituto, imagínate. En clase, insisto.

El problema está ahí, no lo olvidemos. Menos mal que la Policía y la Guardia Civil también. Se anticipan, se adelantan... Sólo el año pasado 70 y tantos tíos fueron detenidos precisamente por este motivo. No quiero ni pensar que un día no lleguen a tiempo.