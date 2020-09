Expósito: "¿Tú invertirías en un país que revienta desde el Consejo de Ministros a su propio Jefe del Estado?"

Alguien que sabe mucho de números y de cuentas me dijo: "Mira... el problema es la incertidumbre. No solo no sabemos cuándo acabará la pandemia ni a qué coste. El problema es la inestabilidad institucional. La desconfianza". Ahora ponte tú como ejemplo. Tu economía familiar, tu equipo o tu empresa. ¿Tu invertirías tus ahorros o abrirías un negocio en un barrio que estuviera en guerra entre sus bandas locales? ¿Tu meterías en tu equipo de trabajo a un mono con una caja de bombas? ¿Tu comprarías acciones de un territorio que expulsa a sus propias empresas y que anima a sus cachorros a que no tengan miedo para arrasar las calles?

No. Seguro que no. Tu no invertirías tus ahorros, --si los tuvieras, claro-- en un mercado bursátil cuyo futuro no ves. Ahora, por un minuto ponte en el lugar del pensionista de Florida con su plan de pensiones, en el inversor de Oriente Medio o en la multinacional del norte de Europa.

¿Donde invertirías? ¿En un país que revienta desde el Consejo de Ministros a su propio Jefe del Estado o en un país donde las instituciones son fijas, inamovibles e históricas?

¿Dónde invertirias?... ¿En un país con seguridad jurídica y leyes democráticamente firmes que se cumplen? ¿O en un país donde se tiran cabezas de cerdos a la policía y esos policías tienen que quedarse quietos y dejarse escupir para no molestar?

Es más... tú en tu comunidad de vecinos... ¿Pactarías cualquier cosa con quien hace unos años mató --sí, sí, mató-- a tu padre o a tu hermana? ¿Tú le pedirías un crédito económico o político a quien homenajea a un asesino o a quien sigue sin condenar 300 asesinatos sin resolver?

El problema no es solo la pandemia y la crisis. La cuestión de fondo es la desconfianza hacia una Nación que parece que nos encanta suicidarnos.