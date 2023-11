Expósito: "La gente que se manifiesta con toda la razón, la pierde en cuanto unos cuantos la montan parda"

Pensemos en esos policías UIP, los antidisturbios de toda la vida, que tienen que recibir los escupitajos, si no las pedradas, los insultos de los que tienen enfrente. Que tienen que recibir órdenes de políticos, siempre por supuesto desde el despacho. Que están vigilados por un juez y que tienen que medir, en esos instantes, en décimas de segundo, hasta la fuerza con la que utilizan la porra.

Las manifestaciones de estos días, a quien les convocan, deberían plantearse de manera tajante la no violencia, la no provocación. Esa gente que se manifiesta con toda la razón del mundo la pierden en cuanto unos cuantos la montan parda. Porque se alimenta el discurso victimista del presunto progre de turno.

Esa gente que se manifiesta ni son CDR, ni son kale borroka ni van a violentar a los que están enfrente. Porque esos policías antidisturbios son los mismos, o parecidos, o sus colegas que estuvieron en Urquinaona, y a los cuales casi matan a ladrillazos. Esos policías piensan de la amnistía lo mismo o más, porque son las víctimas, que los que se están manifestando.

Luego, no violencia. La razón se pierde cuando se sobrepasa cierta línea. Que no se les alimente el juego y, eso sí, que cada uno proteste lo que le dé la gana, siempre dentro de la ley. La diferencia es que quien se manifiesta y la inmensa mayoría no somos como ellos.