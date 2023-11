Expósito desmonta el uso habitual de la palabra “progresista”: “No les compremos el relato y el lenguaje”

Estoy en lo personal y en lo profesional absolutamente harto de que nos claven en el relato y de que se lo compremos gratis. En concreto me refiero al término “progresista”. Cada vez que hablan de “el sector progresista del Poder Judicial” les estamos comprando la milonga, absolutamente. Pero claro, cuando ya te dicen que van a formar un gobierno progresista y analizas quién forma parte de esa progresía, ya es para no echar gota.

Porque Puigdemont, el huido por un golpe de Estado, no es progresista. Otegi, y mucho menos Josu Ternera, no son progresistas. El PNV, aunque se dedique a fregar el suelo de los demás, tampoco es progresista. Pablo Iglesias, sus sucesoras y sus súbditas, tampoco son progresistas. Luego, que no nos vendan la moto. Linchar policías y reventar Barcelona, aunque se les amnistíe, no es progresar. Estar a favor de Putin. cobrar pasta de Irán. ser más chavista que Chaves y Maduro, tampoco parece que sea progresar, aunque te lo lleves.

Defender, homenajear o soltar a los presos de ETA y decir que volverás a saltarte la Constitución para dar otro golpe de Estado, tampoco es progresista. Es golpismo. De los socios y de quien se asocia con ellos. Así que, que no nos la jueguen. Progresar es lo contrario de retroceder y progresista es lo contrario de regresivo, o algo así. Que no nos la jueguen, eh. No les compremos el relato y el lenguaje.