Expósito enumera los problemas que hay más allá de cómo llamar a la violencia de género: "Debate absurdo"

En el surrealismo en el que estamos sumidos con esta campaña electoral eterna (y nos queda un mes) hay algo que me llama la atención y me sigue flipando, y es el debate en torno a si es violencia de género, violencia machista o, como dice Vox, violencia intrafamiliar.

A estas alturas de la vida, ¿alguien pone en duda que hay un problema mayúsculo, en esta parte del mundo y en el resto ni te cuento, de violencia contra las mujeres? Es que me empieza a dar hasta igual cómo se llame: de género, machista, lo de intrafamiliar cuando ocurriere... De verdad, ¿alguien pone en duda que en esta sociedad las mujeres sufren la violencia de sus maridos, de sus parejas o de sus ex muchísimo más que los maridos de sus mujeres, de sus parejas o de sus ex?

Parece que es un problema absolutamente importantísimo, más allá de la semántica. Dicho esto, se me ocurren un montón de problemas, también más allá de la semántica, absolutamente trascendentales. Por ejemplo, la Justicia, la Fiscalía, la situación de los juzgados. Por ejemplo, la educación en este despendole absoluto de la España autonómica que no hay por dónde cogerlo.

Por ejemplo, la guerra, la maldita guerra de Putin. ¿A favor o en contra? Nos llevaríamos muchas sorpresas por los dos extremos, a favor de Putin, por cierto. Y estamos aquí liados haciéndole la campaña al Gobierno, que si machista, que si de género, que si intrafamiliar... Debate absurdo. El problema existe y todo lo demás es demagogia.