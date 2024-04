Expósito detalla la clave escondida tras el discurso de Sánchez al anunciar que no dimite: "Después de Franco"

Vamos a ver, seamos sinceros, lo más fácil sería decir aquello de "yo ya lo dije". Seguramente no es tan evidente, todos teníamos dudas, pero a lo que hemos asistido es, lisa y llanamente, a un autogolpe; a una especie de autorreafirmación del líder supremo, oh Amado Líder.

Autorreafirmación de 5 días que han correspondido desde el primer momento a una estrategia política y hasta personal de culto, y de un endiosamiento infinito. A partir de aquí, un aviso a los socios, algo así como "fíjate, ha sido por Begoña, pero puede ser por cualquier otro tema. Como me pire, se os acaba el chollo".

Los socios son Yolanda Díaz y toda la banda de sus ministros, los socios son Otegi y el PNV con el tema de los presos y los socios son, sobre todo, Puigdemont y los de Esquerra con lo suyo.

Ese es el tema de fondo: el aviso a navegantes a su propio gobierno por supuesto a su partido de palmeros, pelotas y por supuesto a los socios independentistas. Y a partir de ahí, casi 50 años después de que muriera Franco, casi 50 años, se dice pronto, habrá que ponerse a defender el Estado de derecho y la libertad de expresión.

Sí, sí, en manos de Pedro Sánchez, que se ha autoerigido el censor de los medios. Estoy deseando que venga a censurarme y como quien dice, sí, no qué es cierto, qué no es cierto, qué es legal y qué no, al mismísimo Poder Judicial. 50 años después, por el Estado de derecho y por la libertad.