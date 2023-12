Expósito desvela el horror de un chalet de Madrid y lo que una mafia obligó a hacer a chicas con discapacidad

Imagina un putero, un cerdo capaz de humillar y maltratar a una chica prostituida con casi un 70% de discapacidad intelectual. No se puede ser más monstruo. Bueno, pues la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una mafia de trata de personas para la explotación sexual.

Han detenido a 12 de estos traficantes de personas sudamericanos, dominicanos la mayoría de ellos, que explotaban a mujeres en Madrid, en un chalé. Las tenían completamente hacinadas en un sótano. El vídeo, sólo del lugar, sin ver a las chicas, es pavoroso.

Casi todos los detenidos en la Comunidad de Madrid, uno de ellos en Lanzarote. Yo he visto la relación de servicios a los que obligaban a las chicas. El catálogo de prestaciones con el precio por cada una de las cerdadas, y es inimaginable. Y he visto la ficha de una de ellas, con unos cuadraditos en los que marcaban con una X lo que hacía, lo que no hacía, si era suave, si era leve...

Es terrible. Insisto: imagínate la depravación de un putero. Y eso pasa aquí, en España. Capaz de humillar y explotar a una chica discapacitada intelectual hasta el 70%. Qué asco. Qué monstruos y qué nivel de depravación.