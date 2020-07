Expósito: “La culpa no es de Pablo Iglesias, sino de ellas, que aceptan”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, dedica su videoblog de este martes a profundizar en el caso Dina, la polémica de su teléfono móvil, Pablo Iglesias y las cloacas del Estado.

El comunicador empieza así: “El caso Dina, seamos sinceros y no nos minusvaloremos, es el caso Pablo Iglesias. Ella es una ex... asesora -ahora se llama así-, él es vicepresidente del Gobierno. Y llamar Caso Dina a este pedazo de escandalazo es minusvalorarlo. Así que a partir de ahora es el Caso Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de España”.

“No hay nada más machista que la actitud de este individuo. Bueno sí, hay algo más, y es que ellas traguen -con perdón- con lo que sea. Él fue el que se la lleva a Bruselas. Él le esconde la tarjeta. Él la recoloca en un panfleto, diario digital para mayor loa de sí mismo. Él coloca a su ex de diputada. Y así sucesivamente”.

Expósito considera que Iglesias “se define por sí mismo”, pero se pregunta: “¿Y ellas?” Y prosigue: “Es más, la culpa no es ni siquiera de él. Él actúa como líder supremo de la secta. No, la culpa es de ellas que aceptan, tragan y les encanta. Y, a más a más, la culpa es del que le ha puesto a él. Ojo, le ha puesto y le mantiene nada más y nada menos que en el atril del Palacio de la Moncloa. Imagino que se estará frotando las manos viendo cómo se quema él solito en su propias ascuas y en su propia bragueta, todo hay que decirlo”.

Por último, el director de ‘La Linterna’ subraya que “el problema no son ni Vicente, ni Carlos, ni Inda, ni Bieito, ni Bustos, ni yo... El problema no son los periodistas. El problema es él, su persona el vicepresidente del Gobierno, que cuando no es por el padre es por una ex. Cuando no es por una asesora es por su señora pareja ministra. El problema es él. Las cloacas de Podemos”.