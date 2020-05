Expósito se pregunta en qué bando está Pedro Sánchez “en todo este carajal político”

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este lunes las alianzas y las estrategias del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, poniendo el foco en las figuras de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias..

Expósito, sobre la posición de Sánchez

JM CUADRADO JIMENEZ / LA MONCLOA

El comunicador empieza así: “Podemos ponernos a elucubrar sobre los pactos del Gobierno -que no es el PSOE- con Batasuna. Podemos buscar excusas estúpidas sobre la Reforma Laboral... En el fondo el problema no es con quién se pacta ni para qué, el problema en el fondo es que Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, van de la mano en el experimento, no sé si de ingeniería social o, desde luego, en el experimento del poder por el poder. Si para eso hay que pactar con Batasuna, se pacta. Si para eso hay que venderse a ERC aunque escupiera a Borrell, se pacta con ERC. Si para eso hay que liberar vía indulto o lo que haga falta a los independentistas catalanes, se les liberará, que no le quepa a nadie la menor duda”.

Exposito prosigue asegurando que la principal cuestión es de qué bando está el presidente del Ejecutivo: “El problema de todo esto es con quién está Pedro Sánchez. Evidentemente el Gobierno está partido. El PSOEtambién, pero se lo callan, imagino que por la autoritas, imagino que por un puntito de cobardía, imagino que porque no les queda otra, no lo sé. En cualquier caso el problema es con quien está Pedro Sánchez, con el Estado, con España, o está con Pablo, que lo que quiere es esa ‘revolusión’”. Y concluye: “¿Con quién va Pedro Sánchez en todo este carajal político? La pregunta es recurrente pero me temo lo peor”.