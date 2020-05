¿Qué consecuencias puede tener la derogación de la reforma laboral?

Dicen los expertos que estamos en la peor crisis de la historia. Te preguntamos: ¿tenemos al gobierno adecuado para gestionarla? Como sabes, anoche el pleno del congreso debatía la solicitud de la quinta prórroga del Estado de Alarma que estaba asegurada con los votos de Ciudadanos y del PVN. Pues bien, tras finalizar la votación se hace público el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Podemos y Bildu para la abstención de estos últimos a cambio de la derogación íntegra de la reforma laboral. Un pacto que avanzaba en el hemiciclo, la portavoz del EH Bildu, Mertxe Aizpurua.Un pacto que apenas tres horas después, al filo de la medianoche, era rectificado por el propio PSOE con una nota en la que se aclaraba que no era una derogación íntegra, solo de los aspectos más lesivos. Pero es que aquí no queda la cosa: esta mañana Pablo Iglesias rectifica la rectificación del gobierno y se remite al pacto suscrito. En una entrevista en Cataluña Radio el vicepresidente el gobierno ha asegurado que hay cumplir lo firmado.Y para culminar el sainete esta tarde la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la que tiene el aval de Europa, en la que creen en la Bruselas, la que parece que se enteró anoche de la negociación decía que no era el momento para discutir este tema.Hay dos bloques. La duda es con quién está Sánchez. No es el primer enfrentamiento entre Iglesias y Calviño. El primero de los choques tuvo lugar en el primer consejo de ministros tras el estado de alarma. Un Pablo Iglesias que se saltó la cuarenta apostaba por la nacionalización de determinadas empresas públicas y Calviño le frenó. Este es el panorama ante el que estamos.. En primer lugar vamos a tratar de explicarte que supondría la derogación de la reforma laboral. ¿Qué consecuencias tendría para empresarios y trabajadores? Gerado Cuerva es presidente de CEPYME, la patronal de las pequeñas y medianas empresas y nos cuente cómo les puede afectar.

Seguimos analizando en este TEMA DEL DÍA qué va a pasar si se revierte por completo la reforma laboral tal y como figura en el pacto alcanzado entre PSOE, Podemos y Bildu. Una reforma que en el año 2012, en plena recesión económica, aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Hoy es festivo en Bruselas, no hay por tanto una reacción oficial al vodevil que estamos viviendo pero las autoridades europeas han respaldado desde el minuto uno esta reforma laboral que algunos se quieren cargar ahora. Es más, incidían en que si había que cambiarla era para introducir más flexibilidad en el mercado de trabajo.Vamos a tratar de explicarte qué puede pasar si se deroga la reforma laboral con José Canseco, profesor de recursos humanos en EAE Bussines School.