Ángel Expósito, sobre la última desobediencia del Govern: "Esto se llama impunidad"

El Gobierno catalán ha dicho abiertamente que no va a obedecer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el español en la educación. Y no pasa nada. Hazlo tú. Tú que eres autónomo, tú que eres asalariado, tú que estás en paro, ni se te ocurra retrasarte en el pago de impuestos o decirle a la cara al inspector de Hacienda que no vas a cumplir con tus deberes tributarios.

Desobedece tú al inspector de Hacienda… que ya verás pic.twitter.com/ppJvIvuFD5 — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) November 26, 2021





Esto se llama impunidad. La misma impunidad de los macarras acosando en banda de delincuentes a cualquier estudiante que se opone al procés. Impunidad, solo para unos cuantos. Los demás, a seguir pagando la fiesta.