Ángel Expósito, sobre el 'caso Ghali': "¿Hasta dónde tirará de la manta González Laya?"

No sé si González Laya hará "un Barrionuevo". Esa es la clave. Alguien me apuntó días atrás que la gran duda que se cierne sobre el "caso Ghali" es si la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hará "un Barrionuevo" o si tirará de la manta.

Y si la ex ministra decide tirar de la manta, ¿hasta dónde va a destapar?

1.- La reacción de Marruecos a la acogida del líder polisario en España fue, sencillamente, inenarrable. Aquella invasión de chicos marroquíes sobre Ceuta no tiene nombre.

2.- Una ministra (y qué decir un jefe de gabinete de una ministra) no toma una decisión así de ilegal y secreta por sí misma.

3.- González Laya llamó a Moncloa. Y preguntó. Y le contestaron que "pa' lante". Lo que no sé es si se lo autorizó directamente Sánchez o si fue Iván Redondo.

Tampoco sé si llegaremos a saber la verdad. ¿Hasta dónde tirará de la manta González Laya? Y si no lo hace... ¿Se va a comer ella sola el marrón de acoger , meter y sacar a Ghali, de manera ilegal y secreta de España?

Es más, ¿sabremos qué ministros se opusieron viendo la que se podría venir encima?